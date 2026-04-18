Sadettin Saran'dan hakemlere sert tepki

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun son bölümüne girildiğinin altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı şunları söyledi:

"Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz kritik bir döneme geldik. Kadın Voleybol takımımız, final serisini son maça taşıdı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bu mücadele ile hepimize büyük gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım. Kadın basketbol takımımızın Euroleague kupasını 3. kez kazanacağına inanıyorum.

Sezon boyunca birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Takımlarımız sonuna kadar yarışmaya ve her kupaya talip olmaya devam edecek."

"ARTIK YETER"

Dün oynanan Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarına da değinen Saran şunları söyledi:

"Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik.

Soruyorum şimdi, bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa Fenerbahçe bu ligin sadece seyir zevkini artıran bir unsur mu? Yeter.

Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz. Sizler bizim sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk. Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk."

"SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Futbolcuların puan kaybı sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşadığını ifade eden Sadettin Saran konuşmasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna, "Tüm sorumluluk benim yazdı." Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor."

Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız.