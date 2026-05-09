Sadettin Saran'dan kadın muhabire tepki çeken hareket

  • 09.05.2026 15:26
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın sırasında Saran’ın, röportaj yaptığı kadın muhabirin yanağından 'makas aldığı' anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

Saran'ın hareketi büyük tepki çekti. Maç öncesi takımın durumu hakkında da konuşan Saran, “Kazanacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

