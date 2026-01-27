Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Saran’ın yanı sıra genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da katıldı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Toplantıda açıklamalarda bulunan Saran, camia olarak birlik olmaları gerektiğine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil.

Sevgi en temel ihtiyaç. Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık.

Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur.”