Sadettin Saran'dan seçim açıklaması

Fenerbahçe, 2026 yılında seçime gidecek. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Sadettin Saran, 2025-2026 sezonun sonunda olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Saran, FB TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım. Bir hayalim vardı. sahaya döndürmek. Son dönemde hepinizin takip ettiği bir süreç yaşandı.

Başkanımız Sadettin Saran'ın Gündeme Dair Açıklamaları pic.twitter.com/4QiOCfx4LQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 31, 2025

"GERÇEKLE İLGİSİ OLMAYAN İDDİALAR"

Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum.

Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonrasında ise kulübümüzü Olağanüstü Genel Kurula götüreceğiz.

Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar. Çünkü şahsımla ilgili devam eden davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içine çekmesini istemiyorum.

Bir yandan başarmamız gereken ve başlattığımız şeylerin olduğu da oldukça açık. Türk sporuna hizmet etmek adına çok konu var. Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey var.

Bu süreç bir noktadan sonra hukuki tartışmanın ötesine geçerek, Fenerbahçemizin etrafında gündeme dönüşmesidir. Beni asıl düşündüren, asıl zorlayan da bu oldu. Dolayısıyla bu geri adım değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur

Hayatım boyunca adı geçen maddeyi ne kullandım, ne de gördüm. Süreç sonunda hukuğun her şeyi ortaya çıkaracağına inancım tamdır."