Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı için dev prim

Süper Lig’de zirve mücadelesini doğrudan etkileyen haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak 139. randevuda hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

haftayı kayıpsız geçen Galatasaray’ın ardından zirve takibini sürdüren iki ekip de bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor.

Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

MORAL VERDİ

Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzon deplasmanı öncesinde takımla bir araya gelerek moral verdi.

Edinilen bilgilere göre Başkan Saran, futbolcularla yaptığı görüşmede galibiyet halinde toplam 1 milyon Euro prim dağıtılacağını açıkladı. Yönetimin bu hamlesiyle, zorlu deplasman öncesi takımın motivasyonunun artırılması hedefleniyor.