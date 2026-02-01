Sadettin Saran'dan transfer çıkışı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nı yerinde takip etti.

Sarı-lacivertli başkan, Darıca ilçesinde bulunan Eray Şamdan Spor Salonu’nda devam eden final müsabakalarını izleyerek Fenerbahçeli sporculara destek verdi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Sadettin Saran, sporcuları tek tek tebrik etti ve madalya takdiminde bulundu.

Organizasyona dair değerlendirmelerde bulunan Saran, yetenekli genç sporcuların yanında olmak için şampiyonaya geldiklerini söyledi.

"KONU BOKS"

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 40 müsabakanın 33’ünde madalya kazandıklarını belirten Saran, şu ifadeleri kullandı:

“Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünyada bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz.”

Basın mensuplarının futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine ise Saran, “Konu bugün boks” yanıtını verdi.

Öte yandan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ile Muzaffer Bıyık, Sadettin Saran’a organizasyona katkılarından dolayı plaket takdim etti.