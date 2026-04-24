Sadettin Saran'dan Yasin Kol atamasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonunde derbi hakemi Yasin Kol ve Galatasaray tepkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı, “23 Nisan için buradayız” dedi.

  • 24.04.2026 07:54
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TBMM’deki 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı. Burada Sadettin Saran'a, Galatasaray derbisine atanan hakem Yasin Kol'la ilgili soru soruldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine atanan hakem Yasin Kol'la ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Saran, TBMM’deki 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı. Başkana derbinin hakemi Yasin Kol soruldu.

“Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey diyecek misiniz?” sorusunu cevaplayan Sadettin Saran, “Bir şey demeyeceğim” ifadesini kullandı.

Daha sonra Saran'a "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilirken, başkan bunu ise "23 Nisan için buradayız" şeklinde yanıtladı.

