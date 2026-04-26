Sadettin Saran, derbi öncesi taraftara not bıraktı

Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara not bıraktı.

RAMS Park’ta oynanacak maçta deplasman tribünündeki taraftarlar için hazırlanan formalara iliştirilen notta, mücadele ve birlik çağrısı dikkat çekti.

"SUSMAK YOK"

Saran’ın kaleme aldığı mesajda, maçın skorundan ve dakikasından bağımsız olarak desteğin sürmesi gerektiği vurgulandı. Taraftarın her koşulda takımın arkasında olduğuna işaret eden Saran, tribünlerin gücüne özel bir parantez açtı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin.

Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!”