Sadettin Saran derbi primini açıkladı

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, kritik mücadele öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmaya yönelik prim kararını sürdürme eğiliminde olduğu öğrenildi.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimin yaptığı toplantıda, daha önce Çaykur Rizespor maçı ve Galatasaray derbisi için belirlenen toplam 3 milyon dolarlık prim konusu yeniden gündeme geldi.

'EKSTRA MOTİVASYON'

Çaykur Rizespor'a karşı alınan beraberlikle önemli bir avantajın kaçmasına rağmen, yönetimin bu rakamdan geri adım atmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kurmayların, derbinin kazanılması halinde söz konusu primin oyunculara dağıtılması yönünde görüş birliğine vardığı ifade ediliyor. Bu kararın, şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek karşılaşma öncesi takıma ekstra motivasyon sağlaması hedefleniyor.

"FEDAKÂRLIKTAN KAÇINMAYIZ"

Toplantıda konuşan Başkan Sadettin Saran’ın, Rizespor maçının ardından yaşanan hayal kırıklığına değinerek, “Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, pazar günü sahasında lider Galatasaray’ı konuk edeceği derbide hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza atmak istiyor.