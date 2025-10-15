Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 'scout ekibi' ile yollarını ayıracak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, scout ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig’de milli aranın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takıma ilk neşteri vurdu.

Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle kadro dışı kaldı.

SCOUT EKİBİ İLE TOPLANTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran şimdi de scout ekibine el attı. Scout ekibinden detaylı bir rapor istedi.

Raporda, Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı isimlerin daha sonrasında A takım scout ekibine dahil edildiği aktarıldı.

Sadettin Saran’ın scout ekibiyle yollarını ayıracağı ve futbol izleme komitesini yeniden yapılandıracağı iddia edildi.