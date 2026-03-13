Sadettin Saran: "Galatasaray kollanıyor"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki etkinlikte Başkan Saran’ın yanında yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Saran, “Şu anda Fenerbahçe dışında hiçbir şeyi düşünmüyorum. İşlerim ve şirketlerim birinci önceliğim değil. Önceliğim ailem, ardından Fenerbahçe. Takıma tamamen odaklandık. Bu yüzden seçim hakkında konuşmayı Mayıs’a bırakıyorum.” dedi.

Geçen gün Samandıra’da futbolcularla buluştuklarını hatırlatan Saran, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

"MHK'DEN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Hakem performanslarına dair konuşan Saran, “Önceden hakemler hakkında yorum yapmamış olmaktan pişman değilim. Ben bağırıp çağırarak bir sonuç aldığımı görmedim. Hoşgörü ve birlik istedim, konuşmamaya özen gösterdim. Ancak son iki haftada tuhaf durumlar yaşandı. Toreira’ya sarı kart çıkmaması kabul edilemez. Merkez Hakem Kurulunda ciddi sorun var. Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Toreira tellere tırmanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Guendouzi de bu durumu bize aktardı. Puan kayıplarımız haksız yere oldu ve buna tepki göstermemiz normal.” ifadelerini kullandı.

Saran, Kadıköy’deki maçlarda genç oyuncuların baskı altında kaldığını vurguladı. Psikolojik destek ekiplerinin olduğunu belirten başkan, “Genç oyuncular Kadıköy’de ciddi baskı yaşıyor. Skor bulunamayınca oluşan uğultu psikolojilerini etkiliyor. Uzmanlardan destek alıyoruz. 11 yılın birikmiş hayal kırıklığı var. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, bu beklenti sahada hatalara yol açıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Para yüzünden transferlerin gerçekleşmediği iddiasını yalanlayan Saran, “Federasyon başkanına güveniyor musunuz?” sorusuna, “Güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özü iyi. Gizli bir ajandası yok, daha samimi bir kişi olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Haziran ayında transferlerin süreceğini açıklayan Saran, projelere ilişkin ise şunları kaydetti: “Çok sayıda projemiz var, Samandıra dahil. Yeni arsalar inceliyoruz, Emlak Konut ile gelir getirecek bir proje hazırlıyoruz. Önce başlatılan projelerin çoğunu durdurduk. Sportif başarı olunca nakit sorunu da azalıyor; birinci önceliğimiz başarı.”

"ADİL REKABET İSTİYORUZ"

Saran, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray’ın kollandığını düşündüğünü söyledi. “Sadece adil rekabet istiyoruz. Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa 3 puan öndeydik. Hakemleri suçlamak tarzım değil ama haksızlık var. Galatasaray’ın kollandığına inanıyorum.” dedi.

Seçim konusunu düşünmediklerini fakat hazırlıkları tamamladıklarını belirten Saran, “Her ihtimali öngörerek çalışıyoruz. Hayatım boyunca pes etmedim. Tünel sonunda ışığı görmeye çalışırım, ileriye umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.