Sadettin Saran gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında adli inceleme başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."

GECE TUTULACAK

Sadettin Saran’ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği öğrenildi. Saran, buradaki işlemlerinin sona ermesinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, X hesabından yaptıkları paylaşımla konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurtdışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir labaratuarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.