"Sadettin Saran gözaltına alındı" iddiası yalanlandı

İş insanı Sadettin Saran’ın yasadışı bahis iddiasıyla gözaltına alındığı iddiası yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Sadettin Saran’ın bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili savunmasının alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıyasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26/12/2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı.

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili Saran Grup bünyesinde bulunan Ajansspor tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verilmişti:

"Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır."