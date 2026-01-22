Sadettin Saran, hakim karşısına çıktı
Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Saran, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
Soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Ayrıntılar gelecek...