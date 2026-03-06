Sadettin Saran için adaylık iddiası

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’de bir yandan da sezon sonunda yapılacak olağanüstü genel kurula dair tartışmalar devam ediyor.

Mevcut başkan Sadettin Saran, seçimde aday olup olmayacağına dair soruları cevapsız bırakırken ilginç bir çıkış geldi.

TEK ŞARTI BELLİ OLDU

Gazeteci İrfan Yirmibeş’e Sadettin Saran’ın kararını değiştirdiğini iddia etti. Yirmibeş, Saran’ın şampiyon olmaları halinde aday olmayı düşündüğünü dile getirdi.

Yirmibeş açıklamasında “Ben Sadettin Saran'ın şampiyonluk gelse de aday olmayacağına dair bilgi almıştım ama kendisi Antalya'daki iftar programında üyelere "Şampiyon olursak daha güçlü geleceğiz!" ifadesini kullanmış. Bu da demek oluyor ki Saran fikrini değiştirmiş, şampiyonluk halinde aday olmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa dair inancını koruyan Sadettin Saran, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Biz şampiyon olacağız” demişti.