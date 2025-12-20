Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı

Savcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadesi ortaya çıktı.

İfadeye göre Saran, aynı soruşturmada tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj atmasıyla tanıştığını ve mesajlaşmaya devam ettiklerini, fakat hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti.

Saran, mesajlarda geçen ifadelerin izledikleri filmden alınma replikleri kullanarak kendi aralarında yapılan metaforik espriler olduğunu söyledi.

Ela Rümeysa Cebeci’nin, “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” şeklindeki mesajının sorulması üzerine Saran, bu mesajın "gerçek bir maddeye değil, film repliklerinden türetilmiş bir şakaya" dayandığını belirterek, “Benim kesinlikle uyuşturucu maddeyle alakam olmaz” dedi.

“ORGANİK SAKİNLEŞTİRİCİLER VERİLDİ”

Saran, Fenerbahçe başkanlık seçim sürecinde iftiraya uğradığını, bu süreçte birçok kişi tarafından kendisine ‘organik sakinleştirici’ şeklinde tanımlanan ürünler verildiğini, bunları kullandığını ancak içlerinde uyuşturucu etken madde bulunduğunu düşünmediğini ifade etti.

ASOS’TAKİ EVDE ELE GEÇİRİLEN MADDELER: “LAVANTA, KAHVE VE ADAÇAYI KALINTISI”

Asos’taki evinde yapılan aramada elde edilen ve ön testte uyuşturucu kullanımının pozitif sonuç verdiği belirtilen maddeler de Saran’a soruldu.

Saran, bahse konu maddelerin uyuşturucu olmadığını, evde çalışan hizmetlinin sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yaktığını, mangal sonrası arıların gelmesi üzerine de kahve, lavanta ve adaçayı yakıldığını, ele geçirilenlerin bu yakma işlemlerinden kalan kalıntılar olabileceğini söyledi.

“İLK TEST POZİTİF ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA KRİMİNAL RAPOR BEKLENMELİ”

Saran ifadesinde, Asos’taki evde bulunan maddelerle ilgili yapılan ilk testin pozitif çıkmış olabileceğini, ancak bunun kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini belirterek kriminal inceleme raporunun beklenmesini istedi.

Ayrıca villada çok sayıda davet düzenlendiğini, son olarak 21 Ağustos’ta kızının düğününde 400’den fazla kişinin katıldığı bir organizasyon yapıldığını, bulunan maddelerin bahçede tespit edildiğini, kendi bilgisi ve kontrolü dışında başkaları tarafından bırakılmış olabileceğini söyledi.

Saran, ele geçirilen maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını da talep ederek, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

“CAM KAVANOZDAKİ İLAÇLAR KIZIMIN”

İstanbul’daki evinde bulunan cam kavanoz içindeki maddelere ilişkin olarak da Saran, bunların kızına ait ilaçlar olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını ifade etti.