Sadettin Saran seçim kararı aldı: Kongre ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran seçim kararı aldı. Sarı-lacivertli ekibin yönetim kurulu dün gerçekleştirilen toplantı sonrası olağanüstü genel kurul kararı aldı. Seçimin şubat ayında yapılması ön görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran'ın gözaltı sürecinin ardından eski başkan Ali Koç, Saran'a destek ziyaretinde bulunmuş bu ziyarette Koç, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kulübün ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şunlar söylenmişti:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."