Sadettin Saran, Tedesco'nun istediği ismin transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talep ettiği isimlerden biri için temasların ilerlediği öne sürüldü.

Sabah’ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerin, Fransız futbolcuya 4 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sunulduğu ve oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Guendouzi’nin Lazio’da yıllık 2.5 milyon euro kazandığı bilgisi de haber detayında yer aldı.

İLK TEKLİF 23 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe’nin Guendouzi için Lazio’ya 23 milyon euro teklif ettiği İtalyan kulübünün ise ilk etapta bu rakama sıcak baktığı, sonrasında beklentisini 30 milyon euro seviyesine çıkardığı ileri sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netleşebileceği kaydedildi.