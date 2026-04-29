Sadettin Saran, Tedesco'yla ayrılığın nedenini açıkladı

Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliğinin ardından gözler Samandıra’ya çevrildi.

Başkan Sadettin Saran, görevine son verilen Domenico Tedesco sonrası futbolcularla bir araya gelerek hem kararın gerekçesini hem de sezon hedefini net şekilde ortaya koydu.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan ayrılığın ardından takımla konuşan Saran’ın, oyunculara birlik mesajı verdiği ve kalan haftalar için hedefi Şampiyonlar Ligi olarak işaret ettiği öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Yapılan görüşmede yönetimin sezon boyunca takıma destek verdiğini vurgulayan Saran, kritik kararın kulübün geleceği düşünülerek alındığını ifade etti.

Sabah’ta yer alan habere göre Saran’ın konuşmasında şu ifadeler kullandı:

“Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hak ediyor. Kalan 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco’yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik.”

Fenerbahçe’de alınan bu kararın, yalnızca kısa vadeli sonuçlar değil, kulübün yeni dönem yapılanması açısından da kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.