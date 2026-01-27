Sadettin Saran, Tedesco'yla görüştü

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco'yla takımın son durumu ve transfer gündemiyle ilgili bir görüşme yaptı.

Görüşmede Saran, Tedesco'ya güven oyu verirken istediği hamleleri yapmak için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca takımın şampiyonluğuna inandığını belirtti.

ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre ikili dün gece bir araya geldi. Toplantının ana konusu forvet transferi ve takımın son oldu.

Başkan Saran hocaya desteğini şu ifadelerle iletti: “Takıma güveniyoruz, sonuna kadar arkanızdayız. Biz de isteklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz”