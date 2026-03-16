Sadettin Saran teknik direktör arayışlarına başladı

Süper Lig’de Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Karşılaşmanın ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri bir toplantı gerçekleştirirken, ertesi gün Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’in de katıldığı bir değerlendirme yapıldı.

Bu görüşmelerin ardından sarı-lacivertli yönetim, sezonun kalan bölümünde Alman teknik adamla yola devam etme kararı aldığını açıklamıştı.

DEVAM KARARI KESİN DEĞİL

Saran, yapılan toplantıların ardından Tedesco için “Gereken ültimatomlar verildi” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Milliyet’te yer alan habere göre yönetimin aldığı “devam” kararı kesin değil. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sezonun kalan bölümünde alınacak sonuçların, teknik direktör konusundaki nihai kararı belirleyeceği ifade edildi.

Son günlerde yaptığı açıklamalarda 2027’ye kadar kulüpte görev yapmak istediğini belirterek seçimde aday olacağının sinyalini veren Başkan Sadettin Saran’ın, 2026-2027 sezonu için hazırlıklara başladığı da öne sürüldü.

Haberde, Saran yönetiminin yeni sezonu yalnızca Tedesco’ya bağlamadığı ve alternatif teknik direktör adayları için şimdiden temaslara başladığı aktarıldı. Yönetimin sezon sonunda teknik direktör konusunu yeniden masaya yatırabileceği belirtildi.