Sadettin Saran’dan derbi için dev prim sözü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ferencvaros karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek takımına Galatasaray derbisi için önemli bir motivasyon mesajı verdi. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak kritik derbi öncesi sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürerken yönetim cephesinden merak edilen prim kararı açıklandı.

Saran ve Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel bir prim belirledi. Derbiden galibiyet çıkması halinde futbolculara toplam 100 milyon TL dağıtılacağı aktarıldı.

Ferencvaros maçının ardından soyunma odasında takıma seslenen Saran’ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL prim vereceğim. Size güveniyorum, çok iyi bir takımız.”

Yönetimin bu kararının, son haftalarda yoğun fikstürün içinden geçen oyuncu grubuna ciddi bir moral olduğu ifade ediliyor.

KAZANIRSA LİDERLİK GELECEK

Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray’ın sadece bir puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’nin derbiyi kazanması halinde ezeli rakibini geçerek liderliğe yükselme şansı doğacak.