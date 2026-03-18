Sadettin Saran’dan mesaj: “Camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig’de dün Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiaya seslenen Saran, sezonun kalan bölümü için kararlılık vurgusu yaptı.

Saran, Fenerbahçe’nin zorluklar karşısında geri dönme geleneğine dikkat çekerek, “Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok” ifadelerini kullandı.

"PES ETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Takımın hedeflerinden kopmadığını belirten başkan, “Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız” dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden Saran, “Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek” şeklinde konuştu.