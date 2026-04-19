Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı: “Hâlâ inanıyorum”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu’nun düzenlediği etkinlikte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, son haftalarda yaşanan puan kaybına rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini belirterek, “Şampiyon olacağımıza hâlâ inanıyorum. Üzüldük, yaralandık ama şansımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZ SÜRÜYOR"

Takımla bir araya geldiğini de dile getiren Saran, oyuncuların motivasyonuna dikkat çekti. Deneyimli yönetici, “Oyuncularla konuştum. O isteği, o üzüntüyü ve hırsı gördüm. Hem lig hem de Türkiye Kupası hedefimiz sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe cephesinde, sezonun kalan bölümünde alınacak sonuçların şampiyonluk yarışındaki belirleyici rol oynaması bekleniyor.