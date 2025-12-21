Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 21.12.2025 02:33
  • Giriş: 21.12.2025 02:33
  • Güncelleme: 21.12.2025 02:34
Kaynak: DHA
Sadettin Saran’ın Çanakkale’deki villasının bekçisi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Çanakkale Ayvacık ilçesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın villasında yapılan aramaların ardından bekçi H.D. gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.’nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

