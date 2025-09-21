Sadık Uygun 3. Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması başlıyor

Sadık Uygun Yayınları tarafından düzenlenen Sadık Uygun Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması, bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet’in 100. yılında başlatılan yarışma, kültürel belleği kuşaktan kuşağa taşımayı ve çocukların kendilerini ifade edebilecekleri yeni edebi alanlar açmayı amaçlıyor.

2026 yılı için belirlenen tema “mizah” oldu. Yarışma, 8–12 yaş grubuna yönelik yazılacak mizah romanlarını kabul edecek. Başvurular 14 Şubat 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda edebiyat, sanat, eğitim, sağlık ve medya alanlarından önemli isimler yer alıyor:

Agah Aydın, Dr. (psikiyatrist, psikoterapist)

Buket Uzuner (yazar, akademisyen)

Deniz Yüce Başarır (yayıncı, editör, yazar)

Gonca Vuslateri (oyuncu)

Hatice Aslan (oyuncu)

Menekşe Tokyay, Dr. (gazeteci, yazar)

Pınar Sabancı (psikolog, psikoterapist)

Sedat Sever, Prof. Dr. (eğitbilimci, yazar)

Suat Çağlayan, Prof. Dr. (eski kültür bakanı, pediatrist, yazar)

Kazanan eserler yalnızca ödüllendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda yayımlanarak çocuklara ulaşacak. Bu kitaplardan elde edilecek gelir, eğitim hayatını sürdürmekte güçlük çeken öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Sadık Uygun’un eğitimci kimliğini ve çocuklara olan desteğini yaşatmayı hedefleyen yarışma, çocuk edebiyatında yeni yazarların önünü açmayı amaçlıyor.

Başvurular ve detaylı bilgi için Sadık Uygun Yayınları ile iletişime geçilebilecek.