Sadiye Demirtaş, oğlunun geleceğini duyunca bilincini korumaya çalışmış

HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi oğlunun geleceğini öğrendikten sonra bilincini açık tutmaya çalıştı. Doktorlar, yaptığı açıklamada anne Sadiye Demirtaş’ın haberi almadan önce sık sık bilinç kaybına uğradığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan Sadiye Demirtaş’ın sık sık bilinç kaybı yaşadığı ancak oğlu Selahattin Demirtaş’ın geliş haberini alması üzerine bilincini açık tutmaya çalıştığı belirtildi.

VOA’dan Mahmut Bozarslan’ın haberine göre, hastaneye getirilen Demirtaş, yaklaşık 3 buçuk saat burada kaldı.

Hastaneye geldikten sonra annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesine giden Demirtaş, burada annesiyle sohbet etti. Görüşme sırasında askerler içeriye girmedi.

Doktorların verdiği bilgiye göre Sadiye Demirtaş’ın bilinci zaman zaman kapanıyordu. Ancak dün sabah oğlunun ziyaretine geleceği söylenince, ziyaret sonuna kadar bilinci hiç kapanmadı.

Bir süre annesinin yanında kalan Demirtaş, daha sonra hastaneye gelen kardeşleri, eşi ve çocuklarıyla görüştü. Görüşmeye eşi Başak Demirtaş, iki kızı ve üç kız kardeşi katıldı.

Demirtaş’ın babasının vefatının ardından sakal bıraktığı görüldü.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan ve yakın zamanda babasını kaybeden Selahattin Demirtaş’ın annesi Saniye Demirtaş rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Demirtaş annesinin hastalığını öğrenmesi üzerine yaptığı başvuru kabul edilmiş ve yüksek güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Diyarbakır’a götürülmüştü. Havalimanında zırhlı bir araca bindirilen Demirtaş, burada annesi ve ailesi ile görüşmüştü.