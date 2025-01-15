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Sadri Alışık filminin vizyon tarihi belli oldu

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın hayatını konu alan film, 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 15.01.2025 14:54
  • Giriş: 15.01.2025 14:54
  • Güncelleme: 15.01.2025 14:59
Kaynak: AA
Sadri Alışık filminin vizyon tarihi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Sadri Alışık'ın yaşamını ele alan "Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)" filminin vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Özer Feyzioğlu'nun, yapımcılığını Sev Yapım'ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, 28 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde Sadri Alışık'ın Türk sinemasına kattığı değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisinin yanı sıra özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü izleyicilere sunulacak.

Sadri Alışık'ın 100. doğum yılına özel hazırlanan proje, hem onun mirasını yaşatacak hem de yeni nesillere Alışık'ın renkli dünyasını tanıtacak.

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