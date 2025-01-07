Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor

Sadri Alışık'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

Sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene vizyona girecek.

Filmin senaryosunu kaleme alan Özer Feyzioğlu, yönetmenliğini de yapacak.

ÇEKİMLERİ YAZ AYINDA BAŞLAYACAK

Usta oyuncu Sadri Alışık'ın Türk sineması ile tiyatrosuna kattığı değer, Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisi, sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri filmde ele alınacak.

Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin hazırlık süreci devam ediyor.

Filmin yapımcılığını Sev Yapım, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) üstleniyor.