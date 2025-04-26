Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın hayatı ve kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü (İSKİ) Şafak Başa gözaltına alındı. Şafak Başa'nın gözaltına alınması sonrası Şafak Başa kimdir sorusu gündeme gelirken Şafak Başa'nın hayatı ve kariyeri araştırması hız kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan son soruşturmada, 53 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın hayatı ve kariyeri!

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

1969 yılında Lüleburgaz’da doğan Şafak Başa, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Başa, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de başarıyla tamamlayarak, kamu yönetimi alanında uzmanlaşmıştır. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Av. Meltem Başa ile evli olan Şafak Başa iki kız çocuğu babasıdır.

ŞAFAK BAŞA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Kariyerine kaymakam olarak başlayan Dr. Şafak Başa, Karabük-Yenice ve Ordu-Mesudiye ilçelerinde görev yaptı. Bu görevleri sırasında çalışmalarından dolayı her iki ilçede de fahri hemşerilik unvanı almıştır. Mesudiye'de yürüttüğü Köykent Projesi, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından örnek olarak gösterilmiştir.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı sınavını birincilikle kazanarak Mülkiye Müfettişi olarak atanan Başa, kısa sürede Mülkiye Başmüfettişliğine yükselmiştir. Müfettişlik döneminde kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik araştırmalarda görev almış ve çeşitli kamu derneklerinde aktif roller üstlenmiştir.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE KİTAPLARI

“1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm” adlı yüksek lisans teziyle akademik kariyerini sürdüren Başa, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)” başlıklı doktora teziyle tamamlamıştır. Ayrıca “Atatürk Dönemi Dâhiliye Vekâleti ile Mülki ve Mahalli İdareler (1923-1938)” ve “Su ve Atık Su Yönetimi Uygulamaları Tekirdağ Örneği” gibi yayınlarda da imzası bulunmaktadır.

TESKİ VE İSKİ DÖNEMLERİ

2015 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü olarak atanan Şafak Başa, 4,5 yıl süren görev süresince şehrin altyapısını geliştiren önemli projelere imza atmıştır. TESKİ döneminde 2.650 kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı yatırımı yapılmış; sağlıklı suya erişim sağlanmış ve arıtma kapasitesi ciddi oranda artırılmıştır.

9 Ağustos 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Başa, 8 Ağustos 2022 itibarıyla İSKİ Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevinde, İstanbul’un devasa altyapı ve su yönetimi projelerini yönetmektedir.