Şafak baskınlarının yılı: 2025'te yaklaşık 6 milyon soruşturma

Adalet Bakanlığı’na bağlı UYAP verileri ülkenin seneyi soruşturma ve davalarla geçirdiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 6 milyon soruşturma açılırken ceza mahkemelerinde açılan dava sayısı da 5 milyona yaklaştı.

CEZA DAVALARI BOYU AŞTI

Verilere göre 2025 yılı içinde açılan ceza davası sayısı 4 milyon 843 bin 285 oldu. Ceza mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemesi (Hafif suçlar ve kabahatler), Ağır Ceza Mahkemesi (Ağır suçlar ve cürümler), Çocuk Mahkemesi (Çocuk yaştaki kişilerin işlediği suçlar) ve İcra Ceza Mahkemesinden oluşuyor.

Ayrıca hukuk mahkemelerinde 3 milyon 142 bin 454, idari mahkemelerde de 810 bin 840 dava açıldı.

5,8 MİLYON SORUŞTURMA

2025 ülke için soruşturmalarla geçti. Başta Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yargılandığı İBB davası olmak üzere adliyeler yılı soruşturmalarla geçirdi. Kara para operasyonları ve son olarak uyuşturucu soruşturması yıla adeta damgasını vurdu. Gözaltı, soruşturma, kayyum gibi ifadeler günlük hayatın bir parçası haline geldi. UYAP verilerine göre yıl içinde açılan toplam soruşturma sayısı 5 milyon 845 bin 275 bin oldu.