Safe Spice işçileri düşük ücret dayatmasına karşı greve çıktı

İzmir'de Tekgıda-İş Sendikası ile Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Safe Spice Gıda arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Taleplerinin karşılanmaması üzerine işçiler greve çıktı.

Baharat tohumu temizleme, sterilizasyon ve paketleme üretiminin yapıldığı üç fabrika binasında toplam 172 işçinin çalıştığı işletmede, grev kararı fabrikalara asıldı. Tekgıda-İş üyesi işçiler, işverenin düşük ücret dayatmasına karşı üretimi durdurarak hakları için mücadele edeceklerini belirtti.

Grevde konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Safe Spice işçilerinin dünyaya kaliteli ürün gönderdiğini ancak emeklerinin karşılığını alamadığını söyledi. İzmir’de yaşam maliyetlerinin ağırlaştığını vurgulayan Çakmak, mevcut ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını ifade etti.

İşverene çağrıda bulunan Çakmak, masadan kaçan tarafın işçiler olmadığını belirterek TİS’in bir an önce işçilerin talepleri doğrultusunda sonuçlandırılmasını istedi.