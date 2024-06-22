Saffet Sancaklı: Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok

Eski milli futbolcu ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu maçta herkes gibi ben de büyük hayal kırıklığı yaşadım. Ama bir maç daha var. Çekya’nın 1 puanı var, bizim 3 puanımız var. Bir beraberliğe çıkıyoruz. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından eski milli futbolcu ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Umutsuzluğa kapılmaya gerek olmadığını söyleyen Sancaklı, "Bu bir turnuva. Genelini hesaplamak lazım. İlk maçı kazandık. Bu maçta herkes gibi ben de büyük hayal kırıklığı yaşadım. Ama bir maç daha var. Çekya’nın 1 puanı var bizim 3 puanımız var. Bir beraberliğe çıkıyoruz. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Bugünkü maç bizi çok sevindirmedi. Üzdü bizi biraz öyle diyelim" ifadelerini kullandı.

Sancaklı, "Çok hayalperest olmaya da gerek yok. Rakipler çok güçlü" diyerek konuşmasını tamamladı.