Saflar sıklaştırılmalı, dayanışma büyümeli

Politika Servisi

CHP’li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yaklaşık 60 gündür Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından İzmir’den Adıyaman’a gönüllü olarak hizmet etmeye giden Kayhan, zor bir dönemde halkın yanında bulunurken 19 Mart İBB operasyonları sonrasında hakkında somut hiçbir delile dayanmayan iddialarla tutuklandı.

Kayhan, avukatı aracılığıyla Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mektubunda, yaşadığı hukuksuz süreci ve içinde bulunduğu koşulları kamuoyuyla paylaştı, adalet çağrısı yaptı.

BU NEYİN ÖFKESİ NEYİN KİNİ!

Uyuşturucudan tutuklu mahkûmlarla aynı koğuşta kaldıklarını, en fazla 14 kişinin kalması gereken koğuşlarda 50 kişinin yaşadığını ve hatta bazı yerlerde bu sayının 70’e çıktığını belirten Kayhan “Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz” dedi. Kayhan, bütün demokrat güçlerin birleşerek, safları sıklaştırıp dayanışmayı büyüterek mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Kayhan mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Günlerdir hukuk dışı uygulamalar ile cezaevindeyim, hazırlanmayan iddianame, karar önceden verilmiş ara mahkemeler ile süreci uzatıyorlar. Atmış güne yakın bir süredir Silivri cezaevinde sevdiklerimden, dostlarımdan uzaktayım. Özgürlüğümüzü elimizden alarak bizi cezalandırdınız. Bizleri uyuşturucudan tutuklu mahkûmların olduğu koğuşlara neden koyarsınız? Her an patlamaya hazır bomba gibi, yaşlarından büyük cezalar almış gençlerin içine bizleri neden koyarsınız? Bu neyin öfkesi, neyin kini, bu zulüm nedendir? En fazla 14 kişinin kalması gereken koğuşlarda 50 kişiyi buluyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın kaldığı koğuşların 70’in üzerinde olduğunu biliyoruz. Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz.”

ESİR DÜŞMEK MESELE DEĞİL…

Sözlerini Nâzım Hikmet’in dizeleriyle sonlandıran Kayhan şöyle dedi: “Bunu yaparak bizleri teslim almak istiyorsanız. Nåzım ustanın dediği gibi ‘Esir düşmek mesela değil bütün mesele teslim olmamakta.’ Bütün demokrat güçlerin birleşerek, safları sıklaştırıp dayanışmayı büyüterek mücadele etmemiz gerekir. Güzel günlerde buluşmak umuduyla!”