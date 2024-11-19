"Safları sıklaştırın paylaşımına gönderme" iddiası: İmamoğlu cephesinden açıklama geldi

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetiyle 22 Kasım'da hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştırın..." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından 33 dakika sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

İmamoğlu'nun paylaşımının Kılıçdaroğlu'na gönderme olduğu iddia edilirken, İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı. pic.twitter.com/OkRH3FnpFK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 18, 2024

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Ongun, "Böyle bir şey insanların aklına nasıl gelir, hiç ilgisi yok. Videonun yayınlanması tamamen tesadüftür. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu'nun hesabından ne sayın eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na ne de başka bir partiliye herhangi bir gönderme yapmadık, bunun bir örneği bile yoktur" dedi.

"Ekrem İmamoğlu’nun tüm tweetlerini incelesinler" diyen Ongun, "Başkanın hesabından hiçbir yol arkadaşına böyle bir karşı mesaj vermediği görülecektir. Sayın genel başkana bir dava açılmıştır, o dava açıldığında Kılıçdaroğlu'na destek tweeti de attık" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun, şöyle devam etti: "Yani bugün bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tweet attığımızı söyleyen arkadaşlar, iktidarın açtığı bu davaya olumlu baktığımızı mı söylüyorlar. Böyle mantıksal problemi olan bir iddia olabilir mi?"