Safranbolu Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 25 bin lira

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle Safranbolu Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı sosyal yardımların da içinde yer aldığı son 6 aylık dönemle birlikte yüzde 87’lik zamla 25 bin TL oldu.

Safranbolu Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme heyecanı yaşandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle Safranbolu Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı sosyal yardımların da içinde yer aldığı son 6 aylık dönemle birlikte yüzde 87’lik zamla 25 bin TL oldu.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde Safranbolu Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalama töreni düzenlendi. 2024 yılının ilk toplu sözleşme programına Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Tarık Düzyar ile Safranbolu Belediyesi’nin yüzlerce çalışanı katıldı.

Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Tarık Düzyar, "Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse göreve geldiği günden beri maaşlarınız ve ikramiyeleriniz bir gün bile gecikmedi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederim. Çalışmalar yapıldı ve bu konuda sayın başkanın sizlere vereceği rakamların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"EKONOMİK KRİZİ HEPİMİZ AĞIR BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"

Safranbolu Belediyesi’ndeki tüm mesai arkadaşları ile birlikte kocaman bir aile olduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise konuşmasında şunları söyledi:

"Safranbolu gibi çok özel bir kente her birimiz sağladığımız hizmetle çok önemli bir görev yapıyoruz. Bunu da 5 senedir layığıyla yaptığımızı düşünüyor ve herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız sizlerin yaptığı hizmetlerin karşılığını her zaman verebilmekti. Bu ülkede bu çok mümkün olmuyor, gönlümüzden geçeni her zaman uygulamaya koyamıyoruz ya da koysak bile bir süre sonra cebimize girmeden paralar çıkıyor. Ekonomik krizi hepimiz çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Her birimiz ay sonu gelecek diye ödemeler gelecek diye tedirginiz. Biz belediyemizin ailemizin personeli bir nebze olsun rahat nefes alsın istedik. İnşallah hepiniz çıkan sonuçtan mutlu olursunuz diye ümit ediyorum. 01.01.2024 tarihinde toplu sözleşme zammı üzerine ilave yüzde 16 zam yapılarak 01.01.2024 tarihinde uygulanan zam yüzde 59.5 olmuştur. 6 aylık dönemde toplu sözleşme zammı ve yapılan iyileştirmelerle yaklaşık yüzde 87 zam oranına ulaşılmıştır. Bu sözleşmeler neticesinde Safranbolu Belediyesi’nde en düşük çalışan maaşı 25 bin TL olmuştur. Hayırlı olmasını diliyorum ve ailelerinizle keyifle harcayacağınız günler gelsin istiyorum."