Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak yandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 150 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 7 kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.