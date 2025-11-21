Giriş / Abone Ol
Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 150 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 7 kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Güncel
  • 21.11.2025 07:20
  • Giriş: 21.11.2025 07:20
  • Güncelleme: 21.11.2025 07:53
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

