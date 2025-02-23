Safranbolu'da tarihi konak yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan tarihi konak kulllanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

5 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Yangında evde yaşayan Recep Özkan, Fatma Özkan (67), Ziya Özkan (48), Fatma Özkan (40) ve Haydar Yiğit Özkan (19), dumandan etkilendi. Ambulansta müdahale edilen 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konak kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.