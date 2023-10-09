Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangın hasara neden oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Hüseyin Çelebi Mahallesi Dibanoz Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen üç katlı tarihi konakta yangın çıktı.

İkinci kattaki çamaşır kurutma makinesinin henüz belirlenemeyen nedenle alev almasıyla başladığı aktarılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, ihbar üzerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu konağın temizlik odasında hasar oluştu.