Safranbolu’da 150 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi konakta çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5’i çocuk toplam 7 kişi, alevleri fark ederek son anda dışarı çıkmayı başardı.

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta Pınar Ç.’ye ait üç katlı konakta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Ev sakinlerinden birinin çıkan sesleri duyup uyanmasıyla durum fark edildi ve içeride bulunanlar hızla tahliye edildi. Alevler kısa sürede yapının tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, tarihi yapı küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.