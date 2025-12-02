Safranbolu’da hafif ticari araç alev aldı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Ferhat Yıldırım’ın kullandığı hafif ticari araç yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Yıldırım’ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araç yanarken, sürücü Ferhat Yıldırım (28) yanarak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi.
Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç Tayyip Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Ardından hafif ticari araç alev aldı.
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım’ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.