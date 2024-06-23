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Safranbolu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 23:26
  • Giriş: 23.06.2024 23:26
  • Güncelleme: 23.06.2024 23:26
Kaynak: İHA
Safranbolu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı


Kaza, Barış Mahallesi Göztepe Caddesi’nde meydana geldi. Kıranköy istikametine seyir eden S.M.K. idaresindeki 78 AAK 911 plakalı otomobil, F.U. idaresindeki 34 VPB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada H.K. adlı yolcu hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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