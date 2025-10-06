Safranbolu’da safran zamanı: Festival 17 Ekim’de başlıyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Cittaslow üyesi olan Safranbolu, adını aldığı dünyanın en değerli bitkilerinden safrana adanmış geleneksel festivaline hazırlanıyor. Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Safran Festivali, 17-18-19 Ekim günlerinde renkli etkinliklerle yapılacak.

Kültürel mirası, tarihi dokusu ve gastronomik değerleriyle Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden biri olan Safranbolu, 9. Safran Festivali ile yerli ve yabancı konuklarını bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ve Safranbolu Kültürel Miras Derneği işbirliğiyle düzenlenecek festival, 17 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Karabük Belediyesi Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından Cinci Macunu ikramı ve Zerde kazanının kaynatılması töreni ile festival coşkusu tarihi çarşıya yayılacak. Gün boyunca yağlı boya sergisi, kağıttan safran sergisi ve yerel üreticiler pazarı ziyaretçileri bekleyecek.

Festivalin ikinci günü 18 Ekim Cumartesi, safran hasadının gerçekleştirileceği Safranova etkinliği ile başlayacak. Gün boyunca piyano ve ney dinletisi, fotoğraf ve kitap imza günleri, “Safran Yetiştiriciliği ve Ekonomisi” ile “Safranın Gelecekten Bilime Yolculuğu” başlıklı söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, safran lokumunun kaynatılması gösterisi yapılacak. Öğleden sonra ise Safranbolu’nun en lezzetli tariflerinin yarışacağı Safran Yemek Yarışması, usta şeflerin jüri koltuğunda değerlendirmesiyle yapılacak.

Festival, 19 Ekim Pazar günü, geleneksel safran hasadı etkinliği ile sona erecek. Yüzyıllardır kente adını veren ve coğrafi işaretle tescillenen safran bitkisinin üretim alanlarında yapılacak hasat, misafirlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivale ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Safranbolu’muzun simgesi olan safranı tanıtmak, üreticilerimizi desteklemek ve kentimizi yılın her döneminde turizmle buluşturmak için bu festivali çok önemsiyoruz. Herkesi bu eşsiz deneyimi birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi.