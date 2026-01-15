Safranın kilosu 900 bin liraya çıktı: Taklit ürünlerde at kılı ve mısır koçanı

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde yaygın biçimde kullanılan safran, ekim ve kasım aylarında yapılan kısa süreli hasadı ve yoğun emek gerektiren üretim süreci nedeniyle en pahalı tarım ürünleri arasında yer alıyor. Çiçek başına yalnızca üç iplik veren safranın 1 kilogramı için yaklaşık 450 bin dal toplanması gerekiyor. Bu nedenle safran genellikle gramla satılıyor.

KİLOSU 900 BİN LİRAYA ÇIKABİLİYOR

İnternette kilogram fiyatı 900 bin liraya kadar çıkan safran, yüksek değeri nedeniyle sıkça taklit ve tağşişe konu oluyor. Boyanmış mısır koçanı iplikleri, at kılı ve Hindistan cevizinin lifli tabakası safran adı altında piyasaya sürülüyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, safranın pahalı olması nedeniyle sınırlı tüketildiğini belirterek şunları söyledi:

“Safran; ilaç, gıda, kimya sektörü ve restoranlarda kullanılıyor. Üretimi ve hasadı son derece zor. Bir çiçekten yalnızca 3 iplik çıkıyor. Türkiye’de Safranbolu’da yetiştiriliyor ancak kalite segmentleri var. İran, safranda üst segmentte yer alıyor. Orijinal İran safranının kilogram fiyatı 800-900 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

TAKLİT ÜRÜN UYARISI

Manavoğlu, çok küçük miktarların bile uzun süre kullanılabildiğine dikkat çekerek, “2-3 gram safran, yemek üretimi için uzun süre yeterli olur. Sadece 3 iplik bile kendi ağırlığının kat kat fazlasını boyayabiliyor” dedi.

Tüketicileri uyaran Manavoğlu, “Bir avuç dolusu görünen safran 3-4 gram eder. Bu kadar kıymetli olduğu için çok sayıda hileli ürün piyasada. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. Bu tür fiyatlar neredeyse kesin olarak taklit ürüne işaret eder” ifadelerini kullandı.