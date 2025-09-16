SAG Hidrolik işçilerinin direnişi 36’ncı gününde: “Biz kazanacağız!”

Sakarya Hendek’te kurulu, İtalya sermayeli SAG Hidrolik fabrikası önünde bu akşam (16 Eylül) anayasal sendika hakkı için sürdürülen direnişin 36’ncı gününde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya SAG Hidrolik işçisi Birleşik Metal-İş üyeleri ve aileleri, sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer sendikaların temsilcileri katıldı.

Şarkılar ve halaylarla başlayan eylemde, Özkan Atar ve Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı. Konuşmalarda anayasal haklarına sahip çıkan SAG işçilerinin yalnız olmadığı, haksız hukuksuz şekilde işten atılan üyelerimizin geri alınması ve sendika hakkının tanınması için mücadelenin yükseltilerek sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada sık sık “Atılan işçiler onurumuzdur”, “Direne direne kazanacağız”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “İnadına sendika inadına DİSK” sloganları atıldı.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

SAG HİDROLİK İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

“Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan SAG Hidrolik’te çalışan işçiler, ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal örgütlenme hakkını kullanarak sendikamızda örgütlenmişlerdir. 114 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuş ve sendikamız tarafından 4 Ağustos 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlığın incelemesi sonucunda 18 Ağustos 2025 tarihinde sendikamızın yasal çoğunluğu sağladığı resmen tescillenmiştir.

Ancak yasal sürecin kesinleşmesiyle birlikte İtalyan SAG Hidrolik işvereni, işçilerin anayasal haklarını engellemek için saldırılarını başlatmıştır. 11 Ağustos 2025’te üyemiz Onur Karaman, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden KOD 46 ile tazminatsız işten çıkarılmıştır. 29 Ağustos 2025’te üyemiz Ercan Barutçu KOD 46 ile işten çıkartılmıştır. 5 Eylül 2025’te ise bir başka üyemiz Ceylan Civelek, düğününe saatler kala yine KOD 46 ile haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkartılmıştır.

Fabrika yöneticilerinden aldıkları talimatlarla şef ve ustabaşları, düzenli olarak “Sendikayı istemiyoruz, aksi takdirde fabrikayı kapatırız” şeklinde açık tehditlerde bulunmuştur. İşyerinde telefonla konuşmak yasaklanmış, bölümler arası geçiş kısıtlanarak işçilerin en temel iletişim ve hareket özgürlükleri dahi engellenmiştir. İşverenin fabrika içerisindeki baskıları sistematik olarak devam ederken, üyelerimiz bu baskı ve tehdit ortamında işlerini sürdürmeye çalışmaktadır.

SAG Hidrolik işverenlerinin bu kural tanımaz tutumu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, ülkemizin taraf olduğu ILO Sözleşmeleri’ne ve en temel insan haklarına açık bir saldırı niteliğindedir.

Sendikamız, SAG Hidrolik’te yaşanan hak ihlallerini uluslararası sendikal kamuoyunun da gündemine taşımış; bu doğrultuda konuyu, şirketin İtalya merkezinde örgütlü olan kardeş sendikamız FIOM aracılığıyla SAG Group’un Avrupa’daki merkez yönetimi nezdinde de gündeme getirerek, işçilerin haklarının korunması ve diyalog sürecinin ilerletilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca, üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika, 10 Eylül’de sendikamıza gönderdiği dayanışma mektubuyla bugün itibarıyla 36 gündür fabrikanın önünde direnişlerini sürdüren üyelerimizin ve sendikamızın yanında olduğunu duyurmuştur. Tüm çabalarımıza rağmen şu ana kadar şirket merkezinden diyalog çağrılarımıza olumlu bir geri dönüş yapılmamıştır.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak taleplerimiz nettir: Haksız biçimde işten çıkarılan üyelerimiz derhal işe iade edilmelidir. SAG Hidrolik, sendikal örgütlülüğü tanımalı ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ivedilikle başlamalıdır. Sendika karşıtı baskı uygulamaları derhal sona erdirilmelidir.

SAG Group, Türkiye’deki işçilerin iradesine ve ülkemizin yasalarına saygı göstermek zorundadır. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları, SAG Hidrolik’te yaşanan bu hak ihlallerine ve hukuksuzluklara müdahale etmeye çağırıyoruz.

Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı tüm sermaye grupları bilmelidir ki; metal işçilerinin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının önüne baskılarla, yıldırma politikalarıyla geçemezsiniz.

Sendikamız, Hendekli metal işçisi kardeşlerimizin yanında kararlılıkla durmaya devam edecek; kural ve yasa tanımayan hiçbir işverenin karşısında boyun eğmeyecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!”