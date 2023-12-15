'Sağ koalisyonun ilk adımı': Wilders’ın ‘sırdaşı’ Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

Hollanda'da, göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) politikalarını belirleyen isimlerden Martin Bosma, Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Bu seçilme, Hollandadaki sağ koalisyonun ilk adımı olarak değerlendirildi.

Hollanda’da 22 Ekim’de yapılan erken genel seçim sonrası oluşan 150 kişilik yeni meclisin başkanlığı için aşırı şağcı aday Bosma ile sosyal demokrat ittifakın adayı Tom van der Lee yarıştı.

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre sağ partilerin desteklediği 59 yaşındaki Bosma, ikinci turda 75 milletvekilinin desteğiyle meclisin yeni başkanı oldu. Sol partilerin adayı van der Lee ise 66 oy aldı.

‘KOALİSYONUN İLK ADIMI’

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimleri, pazarlıkları devam eden sağ koalisyonun ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Seçimlerde 37 milletvekili çıkararak birinci parti olan aşırı şağcı PVV ile hükümet ortaklığını görüşen Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Bosma’yı destekledi.

Bosma daha önce iki kez yine aynı göreve aday olmuş ancak seçilememişti.

Aşırı sağcı politikacıdan önce meclis başkanlığı koltuğunda Fas kökenli iki kadın siyasetçi Khadija Arib ve Vera Bergkamp oturmuştu.

'PARTİNİN İDEOLOĞU'

Wilders’in sırdaşı ve ilk yol arkadaşlarından biri olarak görülen Bosma aynı zamanda PVV’nin kurucularından.

2006 yılından bu yana milletvekili olan Martin Bosma, göç ve İslam karşıtı partinin "ideoloğu" olarak biliniyor.

Bosma, Avrupa’da batılı yerli nüfusun yerini, batılı olmayan kültüre sahip göçmenlerin aldığını savunan “yeniden nüfus ya da ikame teorisi” konusunda sosyal medyada sık sık görüş belirten bir isim.

Bosma daha önce Hıollanda Temsilciler Meclisi'ne ilişkin “sahte parlamento” ve Yüksek Mahkeme'ye yönelik “hukukun üstünlüğünün yüz karası” açıklamaları tartışma yaratmıştı.