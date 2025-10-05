Sağ ‘muhalefet’ savunmaya geçti

TBMM’nin 1 Ekim’deki 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışının ardından verilen resepsiyonda ortaya çıkan görüntüler tartışılmaya devam ederken Erdoğan ile samimi pozlar veren “sağ muhalefet” CHP’yi hedef aldı.

İktidarın ABD ve Trump üzerinden meşruiyet arayışının bir başka yansıması da Meclis açılışında yaşandı. CHP’nin yanı sıra EMEP ve TİP’in katılmadığı açılışta Erdoğan’ın bazı muhalefet partileriyle sıcak ve samimi görüntüler vermesi kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Akşam saatlerinde ise Meclis’in yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir resepsiyon vermişti. Resepsiyonda Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, Hüdapar, Gelecek ve DEVA Parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği sohbetler sırasında sıcak görüntüler oluştu. Sohbetler sırasında Erdoğan, yıllar sonra Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’la da yan yana gelmişti.

DEVA’DAN TEPKİ

Erdoğan ile verilen sıcak görüntülere kamuoyundan yükselen tepkiler sağ muhalefet partilerini rahatsız etti. DEVA Milletvekili Ertuğrul Kaya, sosyal medya hesabından Özgür Özel’e: “Sayın Özel, bizlere yapılan hakaretler ve ahlak dışı saldırılardan dolayı kamuoyu önünde açıkça özür dilemezse her platformda duyacaklarına da hazır olsunlar” dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise, Buradan ilan ediyorum: “CHP’nin iç kavgasını bizim üzerimizden sürdürmek isteyenler bu gayri ahlaki tutumlarında ısrar ederlerse, sadece tetkikçileri değil sahiplerini de doğrudan hedef alacağım, almaktan çekinmeyeceğim. O zaman muhalefete muhalefeti de, siyaset mühendisliğini de, güç oyunlarını da, gününüzü de göreceksiniz. Herkes yanına yöresine sahip çıksın. Yan-yöre ahalisine not: Bu tweete atlamadan önce bir büyüğünüze danışınız” ifadeleriyle kendisini eleştirenleri tehdit etti.

NORMALLEŞME VURGUSU

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yan yana olduğu fotoğrafla ilgili "Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP’yi “Türkiye Büyük Millet Meclisi protesto edilecek yer değildir” diyerek eleştirmişti.

ERDOĞAN PANİĞE KAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada anketlerde birinci parti konumuna geldiklerini ve sokakta çok daha güçlü olduklarını söyleyen Özel, "Millet yüzünü CHP’ye döndü" dedi. Özel, sandıklara sahip çıkacaklarını ve iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Özgür Özel, CHP’nin halkla bağını güçlendirdiğini ifade ederek, "Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı. Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Özel Meclis açılışına katılmamaları hakkında ise şunları söyledi: “Partimizin bir gün Meclis’te olmadığında neler olduğunu gördük. Sayın Erdoğan bunun Meclis’e, milli iradeye bir saygısızlık olduğunu söyleyecek kadar paniğe kapıldı. Bunun propagandası yapmak için gayret sarf etti. O günden sonraki her metninin içine ‘Cumhuriyet Halk Partisi Meclis’e saygısızlık yapmıştır’ diye ifadeler kullanmaya çalıştı. Oysa kaybettiği ilk seçimden sonra bindiği demokrasi treninden kimin indiğini, millet 31 Mart’tan beri görüyor. Milletin seçtiği Can Atalay’ı, Hatay’ın seçilmiş milletvekilini, anayasanın bağlayıcılığına ve Anayasa Mahkemesi’nin net kararına karşı nasıl uygulatmadığını millet görüyor.”