Sağ partinin yeni gençlik örgütü de izleme altında

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin feshedilen gençlik örgütü Genç Alternatif’in (Junge Alternative - JA) yerine kurulan “Almanya Nesli” (Generation Deutschland - GA) de Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da (KRV) iç istihbarat tarafından “aşırı sağcı şüpheli” olarak sınıflandırıldı.

Perspektif’in haberine göre karar, isim değişikliğine rağmen kadro, ağ ve söylem düzeyinde süreklilik olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, iki yapı arasında “yüksek düzeyde kadro sürekliliği” bulunduğunu belirterek bunun “eski örgütün farklı bir isimle yeniden kurulması” olduğunu söyledi. Bakanlık, bu sınıflandırmanın “somut bulgulara dayandığını” ve önceki yapıdaki tespitlerle tutarlılık gösterdiğini kaydetti.

Eyaletin iç istihbarat birimi olan KRV Anayasayı Koruma Dairesi, JA’nın ideolojik olarak “etnik temelli bir halk anlayışı” benimsediğini ve özellikle göçmenler ile Müslümanlara yönelik dışlayıcı söylemler geliştirdiğini tespit etmişti.

“Şüpheli vaka” statüsü, GD’nin faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi, kadrolar ve söylem üzerinden yeni bulgular toplanması anlamına geliyor. Bu da ileride “aşırı sağcı vaka” gibi daha ağır bir sınıflandırmanın ve örgütün kapatılmasının önünü açıyor.

AFD LİDERİ ‘GURURLU’

Önceki gençlik örgütünü 2025’te fesheden AfD Eş Başkanı Alice Weidel ise Generation Deutschland’ın “aşırı sağcı şüpheli vaka” olarak tanımlanmasını “takılacak bir nişan” olarak nitelendirdi ve partinin gençlik yapılanmasının arkasında durduğunu açıkladı. GA’nın eyalet teşkilatı ise kararın “siyasi saiklerle alındığını” belirterek iç istihbarat örgütünün “siyasi rakiplerinin aracı gibi davrandığını” iddia etti.