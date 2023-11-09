Sağanak etkili oldu: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da gece başlayan yağmur nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi. Haliç ve Boğaziçi köprülerinde trafik yoğunluğu oluşurken, toplu taşımada ise özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, trafikte aksamalara sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Sürücü ve yayalar, kara yolunun Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkilerinde aralıklarla etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Bazı yurttaşlar üst geçitlerin ve köprülerin altında yağmurun geçmesini beklerken bazı yolcular ise vakit kaybetmemek için şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü.

Haliç Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

Avcılar'da D-100 kara yolu Ankara yönünde de trafik yavaş seyrediyor.

TEM otoyolu Bahçeşehir gişeleri Ankara yönünde, Kağıthane, Hasdal, Nurtepe, Gaziosmanpaşa ile Levent katılımında araçlar güçlükle ilerledi.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda ise özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Metrobüsün Altunizade ve Çağlayan gibi bazı durakları ile girişlerde yolcular sıra bekledi.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Kozyatağı bağlantı noktasından itibaren trafik yoğunlaştı.

Ümraniye ve Çekmeköy'de trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Araçlar, D-100 kara yolunda Kadıköy'den Maltepe ve Kartal'a kadar güçlükle ilerledi.

Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan TIR nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Araçlardan inmek zorunda kalan yurttaşlar, caddede yürümek zorunda kaldı.