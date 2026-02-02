Sağanak sonrası bir kişi çukura düşmüştü: GDZ Elektrik'e 100 bin TL ceza

BİRGÜN EGE

İzmir’de etkili olan sağanak yağış sırasında, Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında açılan ve suyla dolan kazı çukuruna bir yurttaş düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazı alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle GDZ Elektrik Dağıtım AŞ’ye 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta meydana geldi. Görüntülerde, suyla dolu kazı alanına düşen kişinin ayağa kalkmakta güçlük çektiği görüldü. İnceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazı alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, olumsuz hava koşullarında güvenliği sağlayacak personelin bulunmadığını tespit etti.

Belediyenin GDZ Elektrik Dağıtım AŞ’ye gönderdiği yazıda, daha önce güvenlik, çevre düzeni ve hızlı onarım konularında uyarı yapıldığı hatırlatıldı. Mevzuat gereği 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, kazı alanlarında güvenlik önlemlerinin sürekli ve titizlikle alınması, doğabilecek olumsuzluklardan şirketin sorumlu olduğu belirtildi.

YAĞMUR KENTİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine ve trafik aksamalarına yol açtı.

Yağmur özellikle Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde su baskınlarına neden oldu; bazı cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerleri su altında kaldı.

Belediyeye bağlı ekiplerin rögar temizliği ve tahliye çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.